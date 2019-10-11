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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 11 жовтня

11 жовтня іменини святкують Анатолій, Антон, Валентин, Василь, В’ячеслав, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Олександр, Олексій, Опанас, Григорій, Єфрем, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Степан, Уляна, Федір, Семен, Сергій.

Яке сьогодні свято: іменини 11 жовтня

На 11 жовтня припадає День ангела, який відзначають Анатолій, Антон, Валентин, Василь, В’ячеслав, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Олександр, Олексій, Опанас, Григорій, Єфрем, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Степан, Уляна, Федір, Семен, Сергій.

11 жовтня також відзначають Міжнародний день дівчаток, який встановила ООН.

Ним намагаються привернути увагу до нерівності у світі і дискримінації дівчат.

Крім того, сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби за скасування смертної кари та Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги, які також були встановлені ООН.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Народні прикмети 11 жовтня:

  • сухе листя падає тильною стороною – до хорошого врожаю наступного року;
  • не варто сьогодні вступати в шлюб, адже він може принести лиху долю;
  • займатися хатніми справами у цей день не варто.

До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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