Яким буде 12 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Протягом дня буде досить сил, щоб зробити щось цікаве, хвилююче, бажане. Але краще сьогодні мінімізувати контакти. Медитативний стан може сьогодні принести якісний результат.

Справи краще обирати спокійні, щоб не навантажували емоційно.

Сьогодні можна починати заходи з довгостроковою перспективою – наприклад, в’їжджати у новий будинок, обирати ім’я дитині, ухвалювати рішення щодо земельних питань. Все це – за умови емоційної легкості, не варто займатися ключовими завданнями у пригніченому, важкому настрої. Стрімкі рішення можуть привести до несподіваних наслідків у майбутньому. День не підходить для діяльності, пов’язаної з ризиком.

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Сприятливі будь-які дії, пов’язані з землеробством, посадкою і пересадкою рослин.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.