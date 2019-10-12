У які дні жовтня 2019 року очікуються сплески сонячної активності та серйозні магнітні бурі – читайте на Фактах ICTV.
У жовтні буде кілька невеликих геомагнітних коливань, а під кінець місяця – затяжна серйозна магнітна буря.
Прогноз магнітних бурь на жовтень 2019 року:
Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік
- 1 жовтня – слабка магнітна буря;
- 2, 6, 15 і 27 жовтня – невеликі магнітні сплески;
- 24, 25 і 26 жовтня – сильні магнітні бурі.
У періоди магнітних бур може погіршитися самопочуття – головні болі та перепади тиску, апатія та втома.
Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.
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