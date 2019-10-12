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Яке сьогодні свято: іменини 12 жовтня

12 жовтня іменини святкують Іван, Кипріян і Феофан.

Яке сьогодні свято: іменини 12 жовтня

12 жовтня свої іменини святкують Іван, Кипріян і Феофан.

12 жовтня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з артритом. Мета цього дня – звернути увагу громадськості на високі темпи поширення ревматологічних захворювань. За статистикою, артритом у світі хворіє кожна сота людина!

Сьогодні Покровська поминальна субота. Цей день пов’язаний з важливою подією у православної релігії – Покровом пресвятої Богородиці. Це свято відзначається 14 жовтня, і віруючі готуються до нього заздалегідь. Вони читають молитви і каються у непорядних вчинках.

Читайте: Місячний календар на жовтень 2019 – сприятливі дні і заборони

Прикмети на 12 жовтня

  • На Феофана багато зірок – осінь буде сухою.
  • Туман 12 жовтня обіцяв теплу осінь.
  • Гриби пізно з’явилися у лісі – перший сніг також випаде пізно.
  • Грім в цей день – до безсніжною зими, східний вітер – до холодної.

До речі, Факти ICTV публікували календар свят на жовтень 2019.

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