12 жовтня іменини святкують Іван, Кипріян і Феофан.

12 жовтня свої іменини святкують Іван, Кипріян і Феофан.

12 жовтня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з артритом. Мета цього дня – звернути увагу громадськості на високі темпи поширення ревматологічних захворювань. За статистикою, артритом у світі хворіє кожна сота людина!

Сьогодні Покровська поминальна субота. Цей день пов’язаний з важливою подією у православної релігії – Покровом пресвятої Богородиці. Це свято відзначається 14 жовтня, і віруючі готуються до нього заздалегідь. Вони читають молитви і каються у непорядних вчинках.

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Прикмети на 12 жовтня

На Феофана багато зірок – осінь буде сухою.

Туман 12 жовтня обіцяв теплу осінь.

Гриби пізно з’явилися у лісі – перший сніг також випаде пізно.

Грім в цей день – до безсніжною зими, східний вітер – до холодної.

До речі, Факти ICTV публікували календар свят на жовтень 2019.