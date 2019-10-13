В Україні щорічно у другу неділю жовтня святкують День художника.

У цьому році День художника відзначають 13 жовтня. Професійне свято для живописців заснував президент України Леонід Кучма у 1998 році.

В указі зазначається, що День художника заснований, враховуючи роль художників в розвитку українського образотворчого мистецтва, відродженні національних традицій у художній творчості.

Читайте: Гуртки для дітей: куди віддати дитину та в якому віці



У цей день українські художники отримують привітання та державні нагороди та звання: Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений художник України, Народний художник України.

Факти ICTV зібрали найкращі вітання з Днем художника.

З Днем художника всіх привітаємо,

За талант віддамо данину

І натхнення в житті побажаємо

За уміння ввести в давнину,

За уміння цінити прекрасне,

За спроможність побачити світ

І за те, що ніколи не згасне

Промінь хисту. Ми шлем свій привіт.

Тим, хто всі почуття найщіріші

На холсті передати змогли.

Їх творіння для нас — найцінніші.

Їх сьогодні вітаємо ми!

*****

Художникам бажаю вірної музи,

Щоб полотна відображали красу.

Щоб ваші роботи високо цінували,

Щоб кожен зміг реалізувати мрію.

Нехай фарби життя не зблякнуть,

Нехай любов додасть колориту.

Нехай дохід до вас постійно липне,

І негаразди не сміють дратувати.

*****

Художників поспішаємо привітати

З вашим прекрасним, світлим днем,

Талант ваш щиро прославити,

Щоб недоліку не було б у ньому,

Вам щастя, радості, здоров’я

Хочемо побажати,

Нехай життя наповниться любов’ю,

Такою, що неможливо описати,

Нехай натхнення не кінчається,

Рука не здригнеться ніколи,

Все збудеться, про що мріється,

Всесвітньої слави загоряться зорі!

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на жовтень 2019.