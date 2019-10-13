Яким буде 13 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День підходить для багатьох творчих справ. Сприятливо сходити у храм, помолитися, помедитувати; здійснювати будь-які безкорисливі та щедрі справи, брати участь у добродійності.

У матеріальному – зелене світло для вирішення фінансових питань, розвитку бізнесу. Похід у магазин пройде на приємних емоціях, творча діяльність принесе радість.

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У вирішенні питань бажано керуватися мирним і позитивним настроєм. Агресія та спроби вирішити складні ситуації сьогодні не принесуть результатів.

Однак не варто нехтувати відпочинком.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.