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Погода в Україні на 13 жовтня (КАРТА)

У всіх регіонах України 13 жовтня очікується сонячна та тепла погода.

Погода в Україні на 13 жовтня (КАРТА)

13 жовтня, згідно прогнозами синоптиків, на всій території України очікується сонячна і тепла погода.

Температура повітря прогрітися до 18…22 вдень і 7…10 вночі. Пориви вітру не будуть сягати більше 5-10 м/с.

Погода в Києві буде ясною. Температура вдень 19…21, вночі 8…10.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.

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