Другий осінній повний місяць припадає на 14 жовтня. Що не можна робити і до яких рекомендацій потрібно прислухатися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Повний місяць у вересні настане 14 числа – в понеділок. Астрологи попереджають, що він буде непростим.

Жовтневий повний місяць пройде в знаку Овна. Згідно з місячним календарем, повний місяць розпочнеться 14 жовтня о 00:11 за київським часом.

Що не можна робити у повний місяць:

сваритися чи з’ясовувати стосунки;

проводити важливі переговори;

робити дорогі покупки;

укладати серйозні угоди;

робити процедури з догляду за обличчям, волоссям і тілом;

давати й брати гроші в борг;

починати нові проекти.

Астрологи стверджують, що день повного місяця – 14 жовтня – не сприяє починанням, але ніщо не буде заважати завершити давно розпочаті проекти. У цей день варто просто відпочити.

Читайте: Календар магнітних бур у жовтні 2019

Повний місяць у жовтні буде особливим, адже його дата збігається з одним із найбільш шанованих християнських свят – Покровою Пресвятої Богородиці.

14 жовтня – вдалий день для весілля, сімейне життя молодих складеться дуже вдало.

Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.