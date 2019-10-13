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Факти / Lifestyle

Повний місяць 14 жовтня: що не можна робити та рекомендації

Другий осінній повний місяць припадає на 14 жовтня. Що не можна робити і до яких рекомендацій потрібно прислухатися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Повний Місяць

Повний місяць у вересні настане 14 числа – в понеділок. Астрологи попереджають, що він буде непростим.

Жовтневий повний місяць пройде в знаку Овна. Згідно з місячним календарем, повний місяць розпочнеться 14 жовтня о 00:11 за київським часом.

Що не можна робити у повний місяць:

  • сваритися чи з’ясовувати стосунки;
  • проводити важливі переговори;
  • робити дорогі покупки;
  • укладати серйозні угоди;
  • робити процедури з догляду за обличчям, волоссям і тілом;
  • давати й брати гроші в борг;
  • починати нові проекти.

Астрологи стверджують, що день повного місяця – 14 жовтня – не сприяє починанням, але ніщо не буде заважати завершити давно розпочаті проекти. У цей день варто просто відпочити. 

Читайте: Календар магнітних бур у жовтні 2019

Повний місяць у жовтні буде особливим, адже його дата збігається з одним із найбільш шанованих християнських свят – Покровою Пресвятої Богородиці.

14 жовтня – вдалий день для весілля, сімейне життя молодих складеться дуже вдало.

Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.

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