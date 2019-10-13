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Факти / Lifestyle

Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці

Щорічно 14 жовтня в православ’ї відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Що не можна робити в цей день, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці

Історія Покрови починається з 910 року. Згідно з легендою, коли Константинополь перебував в облозі у сарацинів, його жителі молилися про порятунок. Тоді в Андрія Константинопольського сталося видіння: Богородиця зі своєї голови зняла покривало і накрила ним людей. Після цього сарацини відступили. Богородиця захистила місто, а саме свято стало символом заступництва.

Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці:

  • На Покрову не можна виконувати важку роботу, зокрема прибирати в будинку, прати і прасувати речі тощо.
  • Не можна сваритися з навколишніми і близькими людьми, а також лаятися і тримати в голові погані думки.
  • Дівчата на Покрову мають носити тільки спідниці або плаття.

Якщо 14 жовтня не вихідний день, то працювати дозволяється.

На Покрову Пресвятої Богородиці заведено пригощати рідних та друзів стравами, підгодовувати птахів і тварин. Раніше дівчата зранку заплітали коси і тільки до вечора могли їх розпустити. Ще одна традиція – тримати живі квіти в будинку.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали про погодні прикмети і прикмети на заміжжя на Покрову Пресвятої Богородиці.

Фото: Pixabay

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