13 жовтня іменини святкують Михайло, Олександр, Олександра, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Петро, Поліна, Семен.

13 жовтня свої іменини святкують Михайло, Олександр, Олександра, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Петро, Поліна, Семен.

Православні християни 13 жовтня вшановують пам’ять святого Михайла, який був першим митрополитом Київським. Саме він хрестив князя Володимира. Також сьогодні напередодні Покрови Пресвятої Богородиці за церковним календарем Григор’єв день.

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Щорічно у другу неділю жовтня в Україні всвяткують День художника.

Крім того, відзначають професійне свято День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Прикмети на 13 жовтня:

Якщо вранці вікна розмалює мороз, то чекайте днем гостей.

Перший сніг у цей день говорить, що справжня зима прийде ще не скоро.

Прикмети на 13 жовтня кажуть, що сьогодні не можна виходити з дому після заходу сонця.

До речі, Факти ICTV публікували календар свят на жовтень 2019.