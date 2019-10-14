День козацтва в Україні щороку відзначають 14 жовтня. Привітання в картинках зі святом зібрали Факти ICTV.

День козацтва недаремно святкують 14 жовтня. Адже в цей день православні християни відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Здавна для козаків воно було головним святом, бо Діва Марія є їхньою покровителькою.

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До речі, саме в цей день, 14 жовтня, у козаків відбувалися вибори нового отамана.

Привітання в картинках з Днем козацтва підготували Факти ICTV, щоб ви могли привітати своїх козаків-захисників.























День козацтва 2019 – привітання в картинках / 6 фотографий

До слова, 14 жовтня також відзначають День створення УПА. Тому все, що вам потрібно знати про УПА та це свято ви можете почитати у короткій довідці.