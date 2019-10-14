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День народження Жозефа Плато – Google випустив дудл

Google випустив дудл з нагоди Дня народження бельгійського фізика Жозефа Антуана Фердинанда Плато.

День народження Жозефа Плато – Google випустив дудл

Сьогодні, 14 жовтня, виповнюється 218 років від Дня народження фізика та математика Жозефа Антуана Фердинанда Плато.

З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображено принцип роботи винайденого науковцем фенакістископа.

Саме поява цього пристрою дала поштовх до появи кіно.

Жозеф Плато більше відомий роботами з вивчення фізіологічної оптики, зокрема впливу світла та кольору на сітківку людського ока.

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Дослідженя, які проводив Жозеф Плато, допомогли створити стробоскопічний пристрій, оснащений двома дисками, які оберталися в протилежних напрямках.

Один із дисків був заповнений невеликими вікнами, які були розташовані по колу. Другий – мав серію картинок танцюриста.

Коли обидва диски поверталися з визначеною швидкістю, то зображення ніби зливалися, створюючи ілюзію руху танцюриста.

До слова, раніше Google випустив дудл з нагоди Дня народження хіміка Вільяма Рамзая.

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