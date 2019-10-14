СМС-привітання з Днем захисника України, який відзначають 14 жовтня, підготували Факти ICTV.
День захисника України святкують 14 жовтня, починаючи з 2015 року.
Щоб зробити щось приємне для своїх захисників, не обов’язково купувати дорогі подарунки. Ви можете привітати їх, сказавши або надіславши кілька приємних слів.
Найкращі привітання у СМС з Днем захисника України ви знайдете на Фактах ICTV.
Ми тобі сьогодні побажаємо
Здоров’я, бадьорості на довгі роки.
Будь таким, яким Тебе ми знаємо
Добрим й відважним завжди.
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Тебе, мій захисник, вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!
***
З Днем захисника вітаємо!
Від біди сім’ю оберігай,
Та не забувай, що ми ще маємо,
Наш прекрасний український край!
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***
Тебе сьогодні ми вітаєм,
І щиро від душі бажаєм:
Щасливих днів, багато ласки,
Принцесу лагідну із казки,
І перемогу у житті –
Хай все дістанеться тобі!
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Зі святом державним тебе я вітаю!
Відваги й наснаги тобі я бажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
До слова, раніше Факти ICTV публікували найкращі привітання в картинках з Днем захисника України.