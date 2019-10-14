СМС-привітання з Днем захисника України, який відзначають 14 жовтня, підготували Факти ICTV.

День захисника України святкують 14 жовтня, починаючи з 2015 року.

Щоб зробити щось приємне для своїх захисників, не обов’язково купувати дорогі подарунки. Ви можете привітати їх, сказавши або надіславши кілька приємних слів.

Найкращі привітання у СМС з Днем захисника України ви знайдете на Фактах ICTV.

Ми тобі сьогодні побажаємо

Здоров’я, бадьорості на довгі роки.

Будь таким, яким Тебе ми знаємо

Добрим й відважним завжди.

***

Тебе, мій захисник, вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

***

З Днем захисника вітаємо!

Від біди сім’ю оберігай,

Та не забувай, що ми ще маємо,

Наш прекрасний український край!

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***

Тебе сьогодні ми вітаєм,

І щиро від душі бажаєм:

Щасливих днів, багато ласки,

Принцесу лагідну із казки,

І перемогу у житті –

Хай все дістанеться тобі!

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Зі святом державним тебе я вітаю!

Відваги й наснаги тобі я бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

До слова, раніше Факти ICTV публікували найкращі привітання в картинках з Днем захисника України.