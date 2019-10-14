14 жовтня українці офіційно святкують День захисника. У цей день вся країна вшановує мужність і героїзм захисників своєї незалежності.

З початком війни на Сході України кількість військових зросла у рази. 14 жовтня – це день, коли в особливій формі треба віддати шану кожному громадянину, який захищав українські землі.

Дібрати влучні слова іноді складно. Тож Факти ICTV зібрали для вас привітання, які можна висловити близькій людині.

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День захисника України – привітання в прозі

Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких “баталій” повсякденного життя вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я, успіхів і надійного тилу!

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Сердечно хочу привітати вас із Днем захисника України – святом, сповненим багатими козацькими традиціями, мужністю та героїзмом визволителів рідної землі. У цей світлий день бажаємо вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії та мирного неба.

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У День захисника України ми хочемо віддати шану всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу та нашої держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи.

Нехай Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на вас завжди чекають.

Ви наша гордість і честь!

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У День захисника України бажаю тобі міцних сил і незламної віри, бравих ідей і успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і неухильного виконання всіх поставлених завдань.

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У День захисника України вітаємо військовослужбовців нашої країни. Адже ви – наші захисники та опора держави. Затишок наших осель і спокій близьких – у ваших надійних руках. Прийміть найкращі вітання з побажаннями миру, добра, благополуччя і успіхів!

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Вітаю вас з Днем захисника! Бажаю вам ніколи не бачити війни і горя. Нехай ваш життєвий шлях буде спокійний, а поруч завжди йдуть рідні та близькі люди.

Раніше ми писали, як з’явився День захисника України.