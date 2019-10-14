Яким буде 14 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні добре поєднати внутрішню активність і бажання діяти – з зовнішнім спокоєм. Займатися активно справами, при цьому не миготіти і не поспішати – це можливість дотримати баланс. Сприятливими можуть стати будь-які види починань, особливо що виникли з спонтанних імпульсів і бажань. Тобто добре йти за натхненням – сьогодні це може додати сил і впевненості в собі.

При необхідності оздоровлення не варто упускати енергії сьогоднішнього дня – вони сприяють будь-яким процедурам, спрямованим на лікування, зцілення.

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Завершувати щось, ставити крапку сьогодні небажано.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.