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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 14 жовтня

Яким буде 14 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 14 жовтня

Сьогодні добре поєднати внутрішню активність і бажання діяти – з зовнішнім спокоєм. Займатися активно справами, при цьому не миготіти і не поспішати – це можливість дотримати баланс. Сприятливими можуть стати будь-які види починань, особливо що виникли з спонтанних імпульсів і бажань. Тобто добре йти за натхненням – сьогодні це може додати сил і впевненості в собі.

При необхідності оздоровлення не варто упускати енергії сьогоднішнього дня – вони сприяють будь-яким процедурам, спрямованим на лікування, зцілення.

Читайте: Місячний календар на жовтень 2019 – сприятливі дні і заборони

Завершувати щось, ставити крапку сьогодні небажано.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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