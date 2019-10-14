Гороскоп на тиждень з 14 до 20 жовтня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 14 до 20 жовтня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Вас надихають справи, які дають швидкий і зримий результат. Однак зараз успіх досягається поступово та послідовно. Від вас вимагається посидючість і старанність. Енергетичні та фінансові ресурси в ці дні витрачаються імпульсивно, а з’являються несподівано. Зараз ви можете багато чого досягти, але ліміт часу відчуватимуться важко. Якщо діяльність вже набрала обертів, то обмежувати її або вносити необхідні корективи буде складно. Сприятливий час для залучення в свої справи навколишніх людей.

Гороскоп для Тельців

З’являється бажання придбати щось цінне та гарне або приємно провести час, смачно поїсти. Цей період – прекрасна пора для стабілізації фінансового становища та ситуації в особистій сфері взаємин. Сприятливий час для укладення довгострокових угод і договорів, але вам може перешкодити інертність і відсутність гнучкості у вирішенні проблем. Може не вистачати оригінальності мислення. Зараз вам добре дається творча робота, в особистих стосунках багато яскравих та інтенсивних подій.

Гороскоп для Близнюків

У вас з’явиться багато приводів для розмов, обміну новинами, ділових переговорів. Сприятливий період для роботи з інформацією – підвищиться здатність до навчання і будь-яких інтелектуальних занять. Одноманітність у спілкуванні, роботі, а також перебування на одному місці швидко стомлюють, потрібна зміна діяльності та обстановки. Може виникати спокуса бігти в різні боки одночасно, братися за кілька справ, а паралельно використовувати кілька джерел інформації. Однак це допоможе легко впоратися з купою дрібних проблем.

Гороскоп для Раків

У цей період простіше накопичувати кошти, залагоджувати господарські справи. Загострюється обережність та економність, але все добре в межах розумного. У ці дні спогади можуть налетіти на вас потужним потоком. Можливо, нині вас змусять згадати про сімейні цінності та традиції. У ці дні бажано приділити увагу хребту, кістковій системі, суглобам: лікувальні та профілактичні заходи дадуть чудові результати.

Гороскоп для Левів

Підвищиться впевненість у собі, тому сприятливо вирішуються важливі ділові питання. Також з’являться життєві сили, енергія та нові ідеї для творчого самовираження. Ви є лідером серед своїх друзів і колег. У цей період прохання про послугу зустріне доброзичливе ставлення.

Вдалий час для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні та сімейних стосунках. Якщо виховання дітей та їх розвиток викликають проблеми, то скористайтеся цим періодом для занять та ігор, зміцнення зв’язку з дітьми, затвердження батьківського авторитету.

Гороскоп для Дів

Підвищується творча активність, яка буде проявлятися в розробці нових ідей, правильному використанні свого таланту, а також в отриманні знань у своїй професійній діяльності. Хороший період для ділових переговорів, підписання угод. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, ввести на роботі деякі нововведення та вдосконалення. Хороший період для початку службових і творчих відряджень, роботи з документами.

Гороскоп для Терезів

З’являється можливість зробити вільний вибір, без стороннього впливу. Відчуваєте потребу активно проявитися, звернути на себе увагу. Схильні втручається в ризиковані ситуації, робити необдумані вчинки, ухвалювати поспішні рішення. Прагнення домогтися всього одразу, часом, перевищуючи свої можливості та повноваження, може обернутися зривом цілком реальних проектів. Якщо активність буде проявляти помірно, то зможете здійснити деякі свої бажання.

Гороскоп для Скорпіонів

Схильність до розваг, задоволень, романтичних і любовних зв’язків. Це хороший період для кохання, закріплення дружби з протилежною статтю, проведення свят, вечорів, зустрічей. Однак якщо брати все як належне, тільки споживаючи і нічого не віддаючи натомість, то можуть статися серйозні розбіжності з коханими. Якщо правильно використовувати можливості, то ви можете скористатися цим під час встановлення контактів з протилежною статтю.

Гороскоп для Стрільців

Настрій та почуття можуть бути мінливими, також варто остерігатися погіршення порушення здоров’я. Причиною побутової травми може стати втрата пильності або необережні дії. У соціальній сфері сміливе ухвалення відповідальних рішень і використання всіх своїх резервів, дасть відчутний прогрес під час досягнення своїх цілей. Прояви щирості, чесності та прямоти привертають до вас не тільки співробітників, але і керівництво, і партнерів. Сприятливий період для вирішення правових та юридичних питань, а також для звернення до суду.

Гороскоп для Козерогів

Складно володіти собою, стримувати енергію та реакції на дії або слова інших людей. До навколишніх схильні пред’являти зависокі вимоги, чим ризикуєте втратити симпатію та повагу. Ваше внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій, наслідком яких можуть стати фінансові втрати.

Можливі перешкоди, але якщо прислухатися до партнерів, бути розсудливим і спокійним, то все виявиться не так вже й напружено. В особистій сфері – складніше, це період високої конфліктності у стосунках, аж до розривів з вашої ініціативи.

Гороскоп для Водоліїв

Зростає підтримка співробітників, ви зможете заслужити похвалу від керівництва, активно впливати на думки колег і партнерів. Крім того, у вас загострюються сміливість, рішучість, ініціативність, самовпевненість. Це вам допоможе під час вирішення ділових проблем. Хороший період для укладення угод і договорів, відкриття нових підприємств і конструктивної реорганізації старих. Заплануйте на цей час офіційні візити, відвідування державних організацій. Участь у спортивних заходах та активний відпочинок – зміцнять ваше здоров’я.

Гороскоп для Риб

Відчуваєте внутрішню свободу, радість і впевненість у собі. Ці дні будуть сприятливими для купівлі коштовних речей, а також для залагодження суспільних і фінансових справ. Ви схильні займатися громадською діяльністю, натхнені та здатні заразити цим підйомом співробітників і колег. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника та покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Може з’явиться можливість службового роману. Крім того, ви багато чого реалізується завдяки привабливості та чарівності.