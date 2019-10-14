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Найкращі привітання в картинках з Днем захисника України

День захисника України щорічно відзначається 14 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання в картинках.

Лучшие поздравления в картинках с Днем защитника Украины

День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня, починаючи з 2014 року. З 2015 року свято офіційно є вихідним днем.

Цього дня українці вітають усіх захисників України.

Читайте: День захисника України: найкращі СМС-привітання

Не забудьте привітати всіх тих, хто щодня ризикує життям заради незалежності країни.

Факти ICTV зібрали найкращі картинки з привітаннями з Днем захисника України.

Найкращі привітання в картинках з Днем захисника України / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі ідеї для подарунка хлопцю до Дня захисника.

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