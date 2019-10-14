14 жовтня православні християни і греко-католики відзначають велике свято – Покрову Пресвятої Богородиці. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.

Покрова Пресвятої Богородиці, яку відзначають 14 жовтня, присвячена Матері Божій, яка врятувала місто від загибелі від рук війська давніх русів.

Вона зробила це завдяки своїй покрові, якою вона вкрила жителів Константинополя, які молилися. Через це руси не змогли побачити їх.

У цей день люди вітають один одного і бажають благополуччя, благодаті і радості.

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Факти ICTV пропонують вам підбірку привітань з Покровою Пресвятої Богородиці у віршах, прозі і картинках.

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Нехай Покрова Пресвятої Богородиці принесе чистоту і надію в ваш будинок. Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом. Бажаю жити праведно і щасливо. Бажаю доброти в серцях і віри в душі. Бажаю благополуччя в родині і миру в домі.

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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та всім серцем бажаю жити в світі, де панує любов і править доброта, бажаю ніколи не стикатися з ненавистю і зрадою, бажаю від кожного прожитого дня залишати для душі радість і надію на краще. Нехай Пресвята Діва зберігає тебе і твою сім’ю від усякого лиха, від недоброго ока.

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Вітаю з великим світлим святом Покрови. Нехай Пресвята Богородиця береже вас від нещастя і зла. Нехай буде міцна ваша віра, чиста душа і щирі молитви. Бажаю щастя у ваші домівки, достатку і благополуччя. Нехай мирними, радісними і милостивими будуть ваші дні.

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В день такий бажаю миру,

Сила віри хай росте.

І в родині щастя буде,

І достаток хай прийде.

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З Покровою святою вас щиро вітаємо:

Добробуту й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!























Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у віршах і картинках / 6 фотографий

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