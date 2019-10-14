14 жовтня іменини святкують Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Федір.

14 жовтня свої іменини святкують Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, ​​Роман, Сава, Федір.

Сьогодні в Україні відзначаються відразу три свята – Покров Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва. 14 жовтня для українців додатковий вихідний.

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Прикмети на 14 жовтня:

Якщо вітер дме з півночі або сходу, очікуйте холод і сніг, з півдня – буде тепла зима.

Якщо на Покрову немає снігу, що не буде його і в листопаді.

Якщо сніг у цей день випав, сніжитиме і на Дмитра – 8 листопада.

Якщо журавлі відлетіли до Покрови, зима настане рано.

Якщо вишня не скинула до цього часу листя, можна чекати на теплу зиму.

Заборони на 14 жовтня:

На Покрову Пресвятої Богородиці не можна працювати: трудитися на землі, будувати, прибирати, прати, прасувати, шити, в’язати.

Не можна сваритися з рідними і лихословити.

Недобре брати гроші у борг.

Небажано відмовляти нареченому: за народними прикметами, дівчина, яка сказала “ні” на Покрову, не вийде заміж ще три роки.

До речі, раніше ми писали, як працюватиме Нова пошта та Укрпошта на День захисника.