14 жовтня іменини святкують Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Федір.
14 жовтня свої іменини святкують Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Федір.
Сьогодні в Україні відзначаються відразу три свята – Покров Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва. 14 жовтня для українців додатковий вихідний.
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Прикмети на 14 жовтня:
- Якщо вітер дме з півночі або сходу, очікуйте холод і сніг, з півдня – буде тепла зима.
- Якщо на Покрову немає снігу, що не буде його і в листопаді.
- Якщо сніг у цей день випав, сніжитиме і на Дмитра – 8 листопада.
- Якщо журавлі відлетіли до Покрови, зима настане рано.
- Якщо вишня не скинула до цього часу листя, можна чекати на теплу зиму.
Заборони на 14 жовтня:
- На Покрову Пресвятої Богородиці не можна працювати: трудитися на землі, будувати, прибирати, прати, прасувати, шити, в’язати.
- Не можна сваритися з рідними і лихословити.
- Недобре брати гроші у борг.
- Небажано відмовляти нареченому: за народними прикметами, дівчина, яка сказала “ні” на Покрову, не вийде заміж ще три роки.
До речі, раніше ми писали, як працюватиме Нова пошта та Укрпошта на День захисника.