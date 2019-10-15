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Canon випустила камеру-брелок з дистанційним керуванням

Камера-брелок із вбудованим карабіном дозволяє знімати фото та відео з віддаленим керуванням.

Canon випустила камеру-брелок з дистанційним керуванням

Компанія Canon випустила камеру у вигляді брелока IVY REC.  У пристрої довжиною не більше 11 см використовується датчик зображення типу CMOS з роздільною здатністю 13 Мп, обʼєктив із кутом огляду 78 градусів і діафрагмою f/2,2.

Камера може знімати відео 1080 p з частотою до 60 к/с.

Гаджет оснащений інтерфейсами Wi-Fi і Bluetooth 4.1 для підключення до мобільного пристрою, на якому можна встановити додаток Canon Mini Cam.

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З його допомогою можна натискати на кнопку спуску затвора віддалено, переглядати інформацію про заряд акумулятора та обсяг вільного місця на карті памʼяті, вибирати роздільну здатність відео і фотографій.

Також додаток дозволяє використовувати екран смартфона для передавання фотографій для публікації та друку.

Canon IVY REC випускається в трьох кольорах і коштує $130.

Нагадаємо, продажі iPhone 11 в Україні почалися 11 жовтня.

Джерело: IXBT

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