15 жовтня компанія Google представила смартфон Pixel 4, який з’явиться на ринку 24 жовтня.

15 жовтня відбулася презентація Google, під час якої розповіли про новий смартфон компанії під назвою Pixel 4.

Google Pixel 4 можна буде керувати за допомогою жестів, а також помічника, або ж як і будь-яким іншим смартфоном – тачскріном.

Новинка отримала можливість розпізнавання обличчя за допомогою датчиків Soli Google, яка повинна стати найшвидшою серед усіх смартфонів.

Google Pixel 4 оснащений 5,7-дюймовим OLED-екраном з частотою до 90 Гц.

Він працює під управлінням процесора Snapdragon 855 та має 6 Гб оперативної пам’яті.

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Камера смартфона складається з двох об’єктивів на 12 і 16 Мп, а фронтальна – 8 Мп. У Google обіцяють, що завдяки комбінації цифрового та оптичного зума можна буде збільшувати фото практично без втрати якості.

Також Google Pixel 4 отримає режим для зйомки зірок, проте для цього доведеться тримати смартфон нерухомо певний час.

Смартфон з’явиться на ринку 24 жовтня 2019 року за ціною у $799 (близько 19,7 тис. грн).

До слова, компанія Microsoft представила смартфон Surface Duo, який складається з двох окремих екранів.