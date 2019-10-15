PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Google представив смартфон Pixel 4 – характеристики та ціна

15 жовтня компанія Google представила смартфон Pixel 4, який з’явиться на ринку 24 жовтня.

Google Pixel 4

15 жовтня відбулася презентація Google, під час якої розповіли про новий смартфон компанії під назвою Pixel 4.

Google Pixel 4 можна буде керувати за допомогою жестів, а також помічника, або ж як і будь-яким іншим смартфоном – тачскріном.

Новинка отримала можливість розпізнавання обличчя за допомогою датчиків Soli Google, яка повинна стати найшвидшою серед усіх смартфонів.

Google Pixel 4 оснащений 5,7-дюймовим OLED-екраном з частотою до 90 Гц.

Він працює під управлінням процесора Snapdragon 855 та має 6 Гб оперативної пам’яті.

Читайте: iPhone 11: характеристики, старт продажу в Україні і чи варто купувати

Камера смартфона складається з двох об’єктивів на 12 і 16 Мп, а фронтальна – 8 Мп. У Google обіцяють, що завдяки комбінації цифрового та оптичного зума можна буде збільшувати фото практично без втрати якості.

Також Google Pixel 4 отримає режим для зйомки зірок, проте для цього доведеться тримати смартфон нерухомо певний час.

Смартфон з’явиться на ринку 24 жовтня 2019 року за ціною у $799 (близько 19,7 тис. грн).

До слова, компанія Microsoft представила смартфон Surface Duo, який складається з двох окремих екранів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка