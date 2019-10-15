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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 15 жовтня

Яким буде 15 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні до 10.00 буде сприятливий час для того, щоб реалізувати намічені плани, а також зробити кроки для отримання бажаного або для змін у житті.

Після зазначеного часу у спілкуванні може спостерігатися агресивність і зрости конфліктність.

У цей день бажано бути активними. Можна вийти на прогулянку, зайнятися фізичними навантаженнями або домашніми справами.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 14 до 20 жовтня

Удача може спостерігатися у справах, які відбуваються спонтанно. А ось від прийняття важливих рішень бажано відмовитися.

У своїх діях не варто дотримуватися установок та шаблонів, а робити все щиро.

Несприятливим сьогодні вважається початок поїздок і подорожей.

Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

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