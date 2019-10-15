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Лана Роудс названа найкращою актрисою на Pornhub Awards 2019

Лана Роудс (Lana Rhoades) стала переможницею щорічної порнопремії Pornhub у 2019 році.

Лана Роудс названа найкращою актрисою на Pornhub Awards 2019

Найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019 стала Лана Роудс (Lana Rhoades).

 

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Wifey Type @fashionnova

Публикация от Lana Rhoades (@lanarhoades)

Найпопулярнішим порноактором був визнаний 25-річний іспанець Джорді Ель-Ніньо Полла (Jordi El Niño Polla).

При цьому в окремих номінаціях тільки жінки обрали найкращу порноактрису і порноактора. У результаті переможцями стали Абелла Дейнджер (Abella Danger) і Джонні Сінс (Johnny Sins). Також були нагороджені порноактори у номінаціях Найкраща лесбіянка, Найкраща фетишистка і Найкраща порноактриса з великими грудьми.

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Церемонія пройшла 11 жовтня у театрі Орфей на Бродвеї у Лос-Анджелесі.

Найкращим порносайтом визнали Team Skeet, а найкращим аматорським каналом (відео публікують не порноактери) – Leolulu. Нагороду головної зірки здобула блогерша Бель Делфін.

До речі, Pornhub запускає сервіс для боротьби з порнозалежністю.

Джерело: AIWARDS 

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