Лана Роудс (Lana Rhoades) стала переможницею щорічної порнопремії Pornhub у 2019 році.

Найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019 стала Лана Роудс (Lana Rhoades).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wifey Type @fashionnova Публикация от Lana Rhoades (@lanarhoades) 14 Сен 2019 в 12:07 PDT

Найпопулярнішим порноактором був визнаний 25-річний іспанець Джорді Ель-Ніньо Полла (Jordi El Niño Polla).

При цьому в окремих номінаціях тільки жінки обрали найкращу порноактрису і порноактора. У результаті переможцями стали Абелла Дейнджер (Abella Danger) і Джонні Сінс (Johnny Sins). Також були нагороджені порноактори у номінаціях Найкраща лесбіянка, Найкраща фетишистка і Найкраща порноактриса з великими грудьми.

Читайте: Секс серед сміття і пластику: Pornhub зняв найбрудніше порно у світі

Церемонія пройшла 11 жовтня у театрі Орфей на Бродвеї у Лос-Анджелесі.

Найкращим порносайтом визнали Team Skeet, а найкращим аматорським каналом (відео публікують не порноактери) – Leolulu. Нагороду головної зірки здобула блогерша Бель Делфін.

До речі, Pornhub запускає сервіс для боротьби з порнозалежністю.

Джерело: AIWARDS