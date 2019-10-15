Найкращі ідеї манікюру на Хеловін 2019 дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

У 2019 році Хеловін відзначатимуть напередодні Дня всіх святих – 31 жовтня. Цей день символізує прихід зими та нечистих сил.

Різноманіття ідей для манікюру на Хеловін 2019 вражає. Можна робити матове омбре у червоному кольорі або ж робити тематичні малюнки.

Манікюр на Хеловін 2019







































Манікюр на Хеловін 2019 – дизайн на короткі нігті / 10 фотографий

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Манікюр на короткі нігті 2019 і красивий дизайн на них перетворять ваші руки у родзинку образу на Хеловін.

Раніше Факти ICTV писали про оренду костюмів на Хеловін 2019.

Фото: #манікюрнахелловін