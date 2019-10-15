У цьому тижні погода в Україні буде переважно сонячно або хмарною з проясненнями.
В середу, 16 жовтня, майже по всій території країни буде хмарна погода з проясненнями. Повітря прогріється до 19°…21° вдень, і 6°… 9° вночі.
У четвер, 17 жовтня, погода в Україні сильно не зміниться.
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У регіонах так само буде хмарно з проясненнями, а температура вдень 19°…22°, а вночі 6°…9°.
У п’ятницю, на 18 жовтня, на українців чекає справжнє бабине літо. У всіх областях країни буде ясна та темлая погода. Температура повітря прогріється до 15°…20° вдень і 6°…10° вночі.
Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікує українців восени, коли прийдуть перші похолодання і заморозки.
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