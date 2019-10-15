Усі церковні свята в Україні на жовтень 2019 року Факти ICTV зібрали у православному календарі на другий місяць осені.
У жовтні 2019 року православні християни відзначатимуть останнє з шести великих свят у році – Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня.
У цей день, що припадає на понеділок, українці відпочиватимуть, бо це ще й офіційне державне свято – День захисника України.
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Церковні свята у жовтні та одноденні пости ми зібрали у православному календарі на місяць.
Жовтень 2019
2 жовтня, середа – одноденний піст
4 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
8 жовтня, вівторок – День пам’яті преподобного Сергія
9 жовтня, середа – одноденний піст
11 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
14 жовтня, понеділок – Покрова Пресвятої Богородиці
16 жовтня, середа – одноденний піст
18 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
23 жовтня, середа – одноденний піст
25 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
27 жовтня, неділя – Преподобної Параскеви Сербської
30 жовтня, середа – одноденний піст.
Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.