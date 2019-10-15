Усі неймовірні історії за участі пральної машини – далі у матеріалі.

У серійне виробництво вперше машинку ручного керування запустили у 1907 році, а сконструював її — Вільям Блекстоун.

У 1851 році один добрий каліфорнієць зжалився над жінками, та винайшов перший пристрій для прання. Він спроектував механізм, який за раз прав до 15 сорочок. Мочити и стирати рученьки більше не треба було. Дядько запряг 10 мулів і погнав бідолашних тваринок по колу. За принципом барабану у пралці. За прання чоловік брав гроші, і добряче заробляв.

Читайте: У США кіт вижив після години прання в машинці

А цей австралійський коханець, потрапив в пральну пастку під час любовних втіх. Уявіть собі, чоловік вирішив пограти з коханою в схованки. І додумався сховатися в пральній машині! Просто в чому мати народила! Тобто, голий. План був такий – приходить кохана, а тут він, як стриптизерка з торту. Але щось пішло не так. І палкий коханець застряг в барабані. Витягував бідолаху цілий загін рятувальників. Щоб визволити, чоловіка довелося з ніг до голови змастити оливковою олією.

Більше дивіться у сюжеті програми Ранок у великому місті.

До речі, Факти ICTV зазирнули далеко у минуле і дізналися, якими були перші пральні машинки, а також знайшли фото найнезвичайніших з них.