15 жовтня іменини святкують Аврелія, Андрій, Борис, Василь, Ганна, Георгій, Касьян, Купріян, Костянтин, Давид, Дмитро, Іван, Михайло, Петро, Тереза, Федір, Феоктист, Сильван, Степан, Устина, Яків.

Свої іменини 15 жовтня святкують Аврелія, Андрій, Борис, Василь, Ганна, Георгій, Касьян, Купріян, Костянтин, Давид, Дмитро, Іван, Михайло, Петро, Тереза, Федір, Феоктист, Сильван, Степан, Устина, Яків.

За ініціативою ООН 15 жовтня відзначають Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день миття рук.

Також сьогодні – Всесвітній день боротьби з раком грудей, який встановили для того, щоб привернути увагу до діяльності із запобігання зазначеного захворювання.

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Прикмети на 15 жовтня:

як з’явився іній, то варто очікувати сухої і сонячної погоди;

не можна займатися новими справами, адже вони принесуть біду;

не можна виходити з дому після заходу сонця, оскільки може причепитися нечиста сила;

похолодання варто чекати, якщо сильно опадає листя з дерев.

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