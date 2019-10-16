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Факти / Lifestyle

День анестезіолога: найкращі привітання зі святом

16 жовтня щорічно відзначається Всесвітній день анестезії або День анестезіолога. Факти ICTV зібрали найкращі привітання для фахівців цієї галузі медицини.

День анестезиолога: лучшие поздравления

День анестезіолога відзначається 16 жовтня не просто так. Саме цього дня у 1846 році американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під наркозом. Це було перше успішне застосування анестезії для створення загального наркозу.

Тоді в якості анестетика Мортон застосував інгаляцію діетилового ефіру.

16 жовтня вважають своїм професійним святом анестезіологи і реаніматологи.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем анестезіолога.

Шлемо найщиріші вітання усім тим хто щоденно віддаючи свій талант, знання та серце, звершуючи свій щоденний бій на межі життя і смерті лікарі-анестезіологи. Наші вітання зі святом, тим, хто перемагає біль і небуття! З професійним святом!

***

Анестезіологи незамінні,
Дають наркоз адже кожен день!
ця Робота дуже відповідальна,
Працювати люблять, їм не лінь!

сердечно вітаємо Вас,
Добра вам, щастя і кохання!
Хай в житті радість буде,
Ах, до чого ви гарні!

***

Дякуємо сьогодні вас,
Ви, добрі анестезіологи!
Пацієнти цінують вас,
Даруємо похід до косметолога!

Сяйте красою, дихайте,
Красивих днів бажаємо вам!
Хай подарунок настрій підніме,
І посмішкою відповісте нам!

***

Спасибі вам велике скажімо –
У анестезіолога сьогодні день!
Ви обезболите так добре,
Вдячні навіть діти!

Бажаємо вам всього-всього,
Хай життя вас радує удачею,
Працюйте і далі ви добре,
А у відпустці – відпочивайте на дачі!

***

Занурити людину в глибокий сон зможе кожен початківець лікар, але зробити так, щоб він звідти ще й повернувся, під силу тільки справжньому професіоналу. Тому ми з гордістю вітаємо наших професіоналів-анестезіологів з їх святом. Бажаємо чудовою білої репутації, а також вдячних і здорових пацієнтів.

Раніше Факти ICTV писали топ-7 міфів про наркоз, в які не варто вірити.

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