16 жовтня щорічно відзначається Всесвітній день анестезії або День анестезіолога. Факти ICTV зібрали найкращі привітання для фахівців цієї галузі медицини.

День анестезіолога відзначається 16 жовтня не просто так. Саме цього дня у 1846 році американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під наркозом. Це було перше успішне застосування анестезії для створення загального наркозу.

Тоді в якості анестетика Мортон застосував інгаляцію діетилового ефіру.

16 жовтня вважають своїм професійним святом анестезіологи і реаніматологи.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем анестезіолога.

Шлемо найщиріші вітання усім тим хто щоденно віддаючи свій талант, знання та серце, звершуючи свій щоденний бій на межі життя і смерті лікарі-анестезіологи. Наші вітання зі святом, тим, хто перемагає біль і небуття! З професійним святом!

***

Анестезіологи незамінні,

Дають наркоз адже кожен день!

ця Робота дуже відповідальна,

Працювати люблять, їм не лінь!

сердечно вітаємо Вас,

Добра вам, щастя і кохання!

Хай в житті радість буде,

Ах, до чого ви гарні!

***

Дякуємо сьогодні вас,

Ви, добрі анестезіологи!

Пацієнти цінують вас,

Даруємо похід до косметолога!

Сяйте красою, дихайте,

Красивих днів бажаємо вам!

Хай подарунок настрій підніме,

І посмішкою відповісте нам!

***

Спасибі вам велике скажімо –

У анестезіолога сьогодні день!

Ви обезболите так добре,

Вдячні навіть діти!

Бажаємо вам всього-всього,

Хай життя вас радує удачею,

Працюйте і далі ви добре,

А у відпустці – відпочивайте на дачі!

***

Занурити людину в глибокий сон зможе кожен початківець лікар, але зробити так, щоб він звідти ще й повернувся, під силу тільки справжньому професіоналу. Тому ми з гордістю вітаємо наших професіоналів-анестезіологів з їх святом. Бажаємо чудовою білої репутації, а також вдячних і здорових пацієнтів.

Раніше Факти ICTV писали топ-7 міфів про наркоз, в які не варто вірити.