16 жовтня щорічно відзначається Всесвітній день анестезії або День анестезіолога. Факти ICTV зібрали найкращі привітання для фахівців цієї галузі медицини.
День анестезіолога відзначається 16 жовтня не просто так. Саме цього дня у 1846 році американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під наркозом. Це було перше успішне застосування анестезії для створення загального наркозу.
Тоді в якості анестетика Мортон застосував інгаляцію діетилового ефіру.
16 жовтня вважають своїм професійним святом анестезіологи і реаніматологи.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем анестезіолога.
Шлемо найщиріші вітання усім тим хто щоденно віддаючи свій талант, знання та серце, звершуючи свій щоденний бій на межі життя і смерті лікарі-анестезіологи. Наші вітання зі святом, тим, хто перемагає біль і небуття! З професійним святом!
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Анестезіологи незамінні,
Дають наркоз адже кожен день!
ця Робота дуже відповідальна,
Працювати люблять, їм не лінь!
сердечно вітаємо Вас,
Добра вам, щастя і кохання!
Хай в житті радість буде,
Ах, до чого ви гарні!
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Дякуємо сьогодні вас,
Ви, добрі анестезіологи!
Пацієнти цінують вас,
Даруємо похід до косметолога!
Сяйте красою, дихайте,
Красивих днів бажаємо вам!
Хай подарунок настрій підніме,
І посмішкою відповісте нам!
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Спасибі вам велике скажімо –
У анестезіолога сьогодні день!
Ви обезболите так добре,
Вдячні навіть діти!
Бажаємо вам всього-всього,
Хай життя вас радує удачею,
Працюйте і далі ви добре,
А у відпустці – відпочивайте на дачі!
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Занурити людину в глибокий сон зможе кожен початківець лікар, але зробити так, щоб він звідти ще й повернувся, під силу тільки справжньому професіоналу. Тому ми з гордістю вітаємо наших професіоналів-анестезіологів з їх святом. Бажаємо чудовою білої репутації, а також вдячних і здорових пацієнтів.
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