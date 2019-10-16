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Факти / Lifestyle

День шефа 2019 – привітання в картинках

День шефа – актуальне свято для багатьох з нас, адже у більшості є начальник або керівник. З цього приводу Факти ICTV зібрали привітання у картинках.

День шефа 2019 – привітання в картинках

День шефа в Україні відзначають 16 жовтня. Це професійне свято називають ще Днем керівника або Днем боса.

У цей день вітають начальників всіх рівнів, що займають керівні посади.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Факти ICTV зібрали найкращі привітання в картинках з Днем шефа, щоб ви не залишили без уваги людину, яка відповідає за весь робочий процес і благополуччя своїх працівників.

  • День шефа 2019 - привітання в картинках
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День шефа 2019 – привітання в картинках / 3 фотографии

 

Раніше Факти ICTV  склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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