День шефа в Україні відзначають 16 жовтня. Факти ICTV підготували привітання зі святом.

Сьогодні, 16 жовтня, в Україні День шефа. Це свято ще називається Днем боса і Днем керівника.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем шефа. Привітайте свого боса зі святом, відправте йому веселий вірш.

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Нехай буде добрим кожну годину,

Прекрасним – настрій!

Нехай повторяться багато разів

Щасливі миті!

Нехай дарує життя любов і світло,

Надію і везіння!

Бажаємо щастя, довгих років,

Успіхів і натхнення!

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Пане начальнику, дозвольте сказати?

Сьогодні Вас хочемо всі привітати.

Усією громадою, усім колективом,

Від серця бажаємо: Будьте щасливим.

Здоров’я міцного, побільше терпіння,

Злагоди, миру, в сім’ї розуміння.

В роботі бажаємо лише процвітання,

Збуваються Ваші нехай всі бажання.

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Працю собі не легку Ви обрали

Вона потребує, сил та тривог,

Але Ви ніколи не шкодували

Бо праця це доля яку Вам дав Бог.

Радієм за Вас ми, зате що Ви з нами,

За долю щасливу, за вдачу просту.

Хай доля зорями розсиплеться на небі,

І щастя місяцем освітлює в потребі,

Нехай курличуть в небі журавлі –

Сьогодні – Вас вітають всі!

***

Шеф не спить – він відпочиває.

Шеф не їсть – він відновлює сили.

Шеф не лже – він дипломат.

Шеф чи не фліртує – він навчає кадри.

Шеф не кричить – він переконує.

Шеф не помиляється – він приймає ризиковані рішення.

Шеф не грає в комп’ютерні ігри – він розмірковує над стратегією.

Шеф не забуває – він не засмічує пам’ять.

З Днем шефа – дорогий ви наш ШЕФ!

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Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

До речі, Факти ICTV публікували календар свят на жовтень 2019.