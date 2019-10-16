Яким буде 16 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День може бути досить емоційно різким. Можливі жорсткі реакції на висловлювання, спілкування без будь-якої дипломатичності.

Сьогодні природний деякий спад енергії, відсутність бажання розбиратися в причинах і проявах, може виникати потреба в задоволенні виключно своїх потреб і інтересів, звідси — ймовірність конфліктів.

До обіду сприятливо очищення на будь-якому рівні. Час для завершення зв’язків з токсичними людьми, якщо такі є і не вистачало імпульсу на остаточну дію. Це може бути трохи неприємно, але в підсумку додасть ресурсу.

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Добре провести прибирання в інформаційних носіях і онлайн-сервісах. При бажанні можна переглянути свою систему харчування, і якщо давно замислювалися зміни в цьому напрямку, то якраз час їх почати.

Посляобідній час більш сприятливий для ведення справ, можна займатися вирішенням питань, що цікавлять. Успіху допоможуть досягти лідерські навички, ініціатива, екстрене прийняття рішень, чесність і щирість.

Освіта і навчання сьогодні пройдуть ефективно.

Не варто сьогодні починати поїздки і подорожі, а також брати або давати гроші в борг.

Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.