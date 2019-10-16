31 жовтня весь світ святкує Хеловін. Історія і традиції цього містичного свята – в матеріалі Фактів ICTV.

У IX столітті, коли християнство почало поширюватися на території Великої Британії, стародавні традиції змішалися з традиціями католицького свята – Днем всіх святих. Пізніше його стали називати Hallowe’en, а потім й Halloween (Хеловін).

Історія свята

Хеловін є сучасним святом, історія якого почалася багато століть тому на землях сучасної Великої Британії та північної Франції.

Ці території населяли кельтські язичницькі племена. Вони ділили рік на дві частини – зимову і літню.

Згідно історії свята, протягом всієї зими бог Сонця знаходився в полоні у Соуіна (Володаря мертвих і князя тьми. – Ред.).

1 листопада кельти влаштовували фестиваль Соуіна. За давнім повір’ям, у цю ніч відкривалися двері в потойбічний світ, і мешканці пекла проникали на землю. Вночі розпалювали багаття і приносили жертви злим духам, щоб умилостивити їх.

На початку нашої ери кельтську територію завоювали римляни, принісши з собою свої традиції. В кінці жовтня за бенкетним столом древні римляни відзначали свято – Фералії, яке присвячене пам’яті покійних.

Традиції свята

Сьогодні від цього свята лишилося безліч веселих та захоплюючих традицій.

У цю ніч заведено вдягати на себе костюми привидів, відьом та іншої нечисті та влаштовувати маскаради. У більшості закладів світу влаштовують розважальні програми в стилі Хелловін з елементами маскараду, де відвідувачі, які прийшли в костюмах, отримують безкоштовний вхід, напій або інші бонуси.

Головний символ Хеловіну – гарбузова голова, яка називається Світильник Джека. Це гарбуз, на якому вирізане зловісно усміхнене обличчя. Всередину гарбуза ставлять запалену свічку. Вперше світильники Джека з’явилися у Великій Британії, спочатку їх робили з брукви або ріпи. Він символізує закінчення збору врожаю.

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Також у цю ніч діти стукають у будинки з криками: Treat or trick! – Частуй або пошкодуєш! Якщо ви не дасте дітям гроші або солодощі, то вони можуть жорстоко пожартувати над вами.

Хеловін в Україні

Для України Хеловін – нове свято. Воно давно привертало українців своєю містичністю і вже встигло стати для багатьох улюбленим святом у році.

31 жовтня в Україні проводиться величезна кількість маскарадних вечірок. У меню кафе з’являються гарбузові пироги. А багато закладів влаштовують ночі кіно з фільмами жахів або анімаційними мультфільмами в такому ж стилі.

Факти ICTV також пропонують ідеї, як відсвяткувати Хеловін 2019.