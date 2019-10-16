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Факти / Lifestyle

Манікюр на Хеловін 2019: 10 ідей темного дизайну

Манікюр на Хеловін 2019 стане відмінним завершенням святкового образу. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї темного дизайну нігтів.

маникюр на хэллоуин 2019

Манікюр на Хеловін 2019 в темних кольорах є найпоширенішим для цього свята.

Темний дизайн нігтів завжди виглядає вишукано і стильно. Його можна робити для повсякденного життя і на будь-яке свято. Манікюр на Хеловін 2019 можна прикрасити наклейками і блискітками.

Читайте: Манікюр на Хеловін 2019 – дизайн на короткі нігті

Також святкового настрою додадуть стрази та лаки, що світяться.

Факти ICTV зібрали 10 найкращих ідей темного дизайну для манікюру на Хеловін 2019.

Манікюр на Хеловін 2019: 10 ідей темного дизайну / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали про костюми на Хеловін, які будуть популярні у 2019 році.

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