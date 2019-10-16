Факти ICTV зібрали інформацію про водойми, щоб допомогти вам обрати найкраще для себе місце зимової риболовлі у Києві.

Якщо ви любите підлідну риболовлю і живете у галасливій і жвавій столиці України, це не завадить вам знайти водойму, де ви зможете усамітнитися і насолодитися своїм хобі.

Отже, Факти ICTV пропонують прочитати наш матеріал, щоб обрати місце для зимової риболовлі, яке найкраще відповідає вашим потребам і очікуванням.

Безкоштовні місця

Набережна Дніпра

Ділянка набережної від метро Дніпро до пішохідного мосту і влітку, і взимку збирає десятки і навіть сотні рибалок. Для новачків буде приємно дізнатися, що біля метро Дніпро є рибальський ринок, де можна отримати потрібну пораду або придбати снасті для лову риби взимку.

Адреса: Набережне шосе.

Набережне шосе. Риба: карась, густера, сом.

Затока Десенка

Відмінне місце для зимової риболовлі можна знайти біля Троєщини, якщо переїхати Московський міст. Вудку тут можна закинути уздовж усього житлового масиву на річці Десенка або на затоці поруч із трамвайним мостом на зупинці Масив Райдужний.

Адреса: вул. Генерала Ватутіна.

вул. Генерала Ватутіна. Риба: окунь, щука.

Платні місця

Рибальська база на озері Корольок

Рибальська база на озері Корольок доступна для всіх охочих порибалити у зимовий час. На літні альтанки навколо озера можна отримати знижку. Варто звернути увагу на те, що послуга прокату інвентарю для підлідної риболовлі на базі не надається.

Адреса: вул. Здолбунівська, 2.

вул. Здолбунівська, 2. Риба : переважно хижак (щука). Ціна: 200-1000 грн за день.

: переважно хижак (щука).

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Білі Камені

У центрі риболовлі Білі Камені можна рибалити протягом усього року. У магазині рибальських товарів є можливість придбати або взяти в оренду все необхідне для зимової риболовлі. Також на території є кафе (працює в сб і нд).

Адреса: вул. Промислова, 4.

вул. Промислова, 4. Риба: щука, окунь, форель, голець.

щука, окунь, форель, голець. Ціна: 500-600 грн за день.

До слова, зверніть увагу на те, як обрати правильний одяг і снасті для зимової риболовлі.

Фото: ozero-korolek, belie-kamni, relax.ua.