День шефа в Україні відзначають 16 жовтня. Ми вирішили пригадати, на що часом готові начальники, щоб покарати підлеглих за дрібні невдачі.
У День шефа Факти ICTV зібрали випадки, коли оригінальність і бажання начальників встановити порядок переходять межі.
Трудова з сюрпризом
У Росії гендиректор Wikimart нецензурно вилаявся на адресу колишнього співробітника компанії. Причому зробив це прямо в його трудовій книжці.
Після такого запису начальника трудову книжку відмовилися приймати в офіційних установах РФ. Зрештою літературний шедевр направили в Басманний райсуд, а колишній працівник Wikimart вимагав компенсувати йому моральні збитки.
Смертельне запізнення
Трагедією обернулося покарання начальника, який змусив 15-річну дівчину присідати 100 разів за запізнення. Через певний час дівчина вже не могла ворушити ногами, а через кілька днів відмовили й руки. Згодом дівчину почало рвати, а тіло паралізувало. Через 10 днів вона померла в реанімації.
Не пустили в офіс у шортах
У Британії керівництво однієї з компаній не пустило працівника в офіс і відправило його додому через шорти в пекельну спеку. Однак хлопець не розгубився і знайшов вихід із ситуації – в офіс він повернувся у сукні, як дозволяє дрес-код.
Після такої витівки начальнику довелося переглянути правила компанії та детальніше прописати вимоги до зовнішнього вигляду співробітників.
Звільнення зі струсом мозку
У Росії звільнення шеф-редактора журналу Digital Photo закінчилося бійкою. Гендиректор повідомив про наміри закрити видання через його збитковість, а коли діалог набрав емоційних обертів, вдарив підлеглого кулаком по голові.
Чоловік втратив свідомість, а коли отямився, начальник тиснув йому коліном у грудну клітку та стискав горло з криками: “Я тебе задушу! Зламаю тобі шию!” Зрештою звільнення запам’яталося струсом мозку та переломом ребра.
“Джерельце” з унітазу
Керівництво однієї з компаній у китайській провінції Сичуань змусило офісних співробітників пити воду з унітазу. Складно уявити, чим завинили працівники, проте заради збереження посади вони погодилися. Не найкраще видовище, погодьтеся.
Вигнали на подіум
24-річну Емму Халс із Лондона покарали за зовнішність. Начальник звільнив дівчину буквально за 5 хвилин після появи на роботі, пояснивши, що її “місце на подіумі”. Дівчина, яка прийшла на роботу у штанях і сорочці, запевняє, що досі не мала жодних проблем із роботодавцями через зовнішній вигляд.
Пізніше власник компанії зізнався, що з дівчиною розійшлися після тримісячного випробувального строку та моменти, які не влаштували роботодавця.
Звільнили через критичні дні
Автомобільний концерн Hyundai звільнив 27-річну модель через те, що в неї була менструація під час роботи. Під час автошоу у Нью-Йорку дівчину не відпустили в туалет. Вона не змогла вчасно поміняти тампон і зрештою їй довелося міняти нижню білизну та колготки.
Наступного дня компанія повідомила, що не хоче продовжувати співпрацю з моделлю. У відповідь ображена дівчина поскаржилась на дискримінацію в Комісію США з дотримання рівноправності при працевлаштуванні.
Фото, відео: roem, Andro Hack, hulseemma, Dreamstime