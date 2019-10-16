День шефа в Україні відзначають 16 жовтня. Ми вирішили пригадати, на що часом готові начальники, щоб покарати підлеглих за дрібні невдачі.

У День шефа Факти ICTV зібрали випадки, коли оригінальність і бажання начальників встановити порядок переходять межі.

Трудова з сюрпризом

У Росії гендиректор Wikimart нецензурно вилаявся на адресу колишнього співробітника компанії. Причому зробив це прямо в його трудовій книжці.

Після такого запису начальника трудову книжку відмовилися приймати в офіційних установах РФ. Зрештою літературний шедевр направили в Басманний райсуд, а колишній працівник Wikimart вимагав компенсувати йому моральні збитки.

Смертельне запізнення

Трагедією обернулося покарання начальника, який змусив 15-річну дівчину присідати 100 разів за запізнення. Через певний час дівчина вже не могла ворушити ногами, а через кілька днів відмовили й руки. Згодом дівчину почало рвати, а тіло паралізувало. Через 10 днів вона померла в реанімації.

Не пустили в офіс у шортах

У Британії керівництво однієї з компаній не пустило працівника в офіс і відправило його додому через шорти в пекельну спеку. Однак хлопець не розгубився і знайшов вихід із ситуації – в офіс він повернувся у сукні, як дозволяє дрес-код.

Після такої витівки начальнику довелося переглянути правила компанії та детальніше прописати вимоги до зовнішнього вигляду співробітників.

Звільнення зі струсом мозку

У Росії звільнення шеф-редактора журналу Digital Photo закінчилося бійкою. Гендиректор повідомив про наміри закрити видання через його збитковість, а коли діалог набрав емоційних обертів, вдарив підлеглого кулаком по голові.

Чоловік втратив свідомість, а коли отямився, начальник тиснув йому коліном у грудну клітку та стискав горло з криками: “Я тебе задушу! Зламаю тобі шию!” Зрештою звільнення запам’яталося струсом мозку та переломом ребра.

“Джерельце” з унітазу

Керівництво однієї з компаній у китайській провінції Сичуань змусило офісних співробітників пити воду з унітазу. Складно уявити, чим завинили працівники, проте заради збереження посади вони погодилися. Не найкраще видовище, погодьтеся.

Вигнали на подіум

24-річну Емму Халс із Лондона покарали за зовнішність. Начальник звільнив дівчину буквально за 5 хвилин після появи на роботі, пояснивши, що її “місце на подіумі”. Дівчина, яка прийшла на роботу у штанях і сорочці, запевняє, що досі не мала жодних проблем із роботодавцями через зовнішній вигляд.

Пізніше власник компанії зізнався, що з дівчиною розійшлися після тримісячного випробувального строку та моменти, які не влаштували роботодавця.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Июн 19 2016 в 3:52 PDT

Звільнили через критичні дні

Автомобільний концерн Hyundai звільнив 27-річну модель через те, що в неї була менструація під час роботи. Під час автошоу у Нью-Йорку дівчину не відпустили в туалет. Вона не змогла вчасно поміняти тампон і зрештою їй довелося міняти нижню білизну та колготки.

Наступного дня компанія повідомила, що не хоче продовжувати співпрацю з моделлю. У відповідь ображена дівчина поскаржилась на дискримінацію в Комісію США з дотримання рівноправності при працевлаштуванні.

Фото, відео: roem, Andro Hack, hulseemma, Dreamstime