У штаб-квартирі NASA у Вашингтоні представили два скафандра, які будуть використовуватися для польотів на Місяць.
У NASA інженер нового скафандра Крістін Девіс продемонстрував поліпшену рухливість у новому костюмі, важливу для роботи на поверхні Місяця.
У нього немає блискавок та дротів, він краще захищений від радіації та місячного пилу.
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У такому скафандрі можна до восьми годин перебувати на поверхні Місяця.
При цьому один скафандр призначений для захисту астронавта всередині корабля, а другий – для виходу на поверхню супутника Землі.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що астронавтів США планують знову відправити на Місяць у 2024 році, де вони проведуть якийсь час.
Джерело: NASA
Фото: NASA
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