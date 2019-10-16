У Києві 15 жовтня було побито черговий температурний рекорд.
Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського повідомила, що 15 жовтня в Києві був побитий третій за період нинішнього бабиного літа температурний рекорд.
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Після полудня 15 жовтня стовпчик термометра у столиці максимально піднявся до позначки +24,1°С, що на 0,4°С вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році.
– Така висока, як для середини жовтня, температура за кліматичними нормами відповідає середині серпня, – зазначили в обсерваторії.
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Джерело: Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського