Космічні туристи компанії Virgin Galactic отримають індивідуальний одяг для майбутньої подорожі до зірок.

Компанія Under Armour представила скафандри, які вона створює для людей, які стануть космічними туристами компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона.

Колекція включає скафандр, тренувальний костюм, взуття і навіть куртку обмеженої серії.

Над дизайном космічного одягу працювали космонавти, пілоти, лікарі, стилісти та інші фахівці. Кожен скафандр буде індивідуально пошитий під фігуру кожного пасажира Virgin Galactic.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Virgin Galactic (@virgingalactic) 16 Окт 2019 в 8:38 PDT

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Скафандр Under Armour створений з різних матеріалів, які були ретельно протестовані в умовах, подібних до космічних.

До слова, у NASA представили два скафандри, які будуть використовуватися для польотів на Місяць.

Джерело: CNBC