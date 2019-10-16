16 жовтня іменини святкують Денис, Елеферій, Іван, Павло, Петро, Рустик, Феаген, Феодосія та Ядвіга.

Свої іменини 16 жовтня святкують Денис, Елеферій, Іван, Павло, Петро, Рустик, Феаген, Феодосія та Ядвіга.

З ініціативи ООН 16 жовтня відзначають Всесвітній день продовольства, а ще Всесвітній день хліба і День шефа. Ідея останнього свята полягала в тому, що працівники вітають свого начальника і висловлюють подяку за те, що він був добрий протягом року.

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Також сьогодні День анестезіолога. Цього дня у 1846 році американський лікар Вільям Мортон вперше продемонстрував успішне застосування анестезії для загального наркозу.

Прикмети на 16 жовтня

Миші риють нори на південь – до холодної зими.

Галки збираються зграями – до ясного дня.

Низькі темні хмари віщують снігопад.

Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.