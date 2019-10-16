PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 16 жовтня

16 жовтня іменини святкують Денис, Елеферій, Іван, Павло, Петро, Рустик, Феаген, Феодосія та Ядвіга.

Какой сегодня праздник: именины 15 октября

Свої іменини 16 жовтня святкують Денис, Елеферій, Іван, Павло, Петро, Рустик, Феаген, Феодосія та Ядвіга.

З ініціативи ООН 16 жовтня відзначають Всесвітній день продовольства, а ще Всесвітній день хліба і День шефа. Ідея останнього свята полягала в тому, що працівники вітають свого начальника і висловлюють подяку за те, що він був добрий протягом року.

Читайте: Місячний календар на жовтень 2019 – сприятливі дні і заборони

Також сьогодні День анестезіолога. Цього дня у 1846 році американський лікар Вільям Мортон вперше продемонстрував успішне застосування анестезії для загального наркозу.

Прикмети на 16 жовтня

  • Миші риють нори на південь – до холодної зими.
  • Галки збираються зграями – до ясного дня.
  • Низькі темні хмари віщують снігопад.

Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка