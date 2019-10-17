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Чорна п’ятниця 2019: скільки витратять українці та топ-5 товарів

Чорна п’ятниця 2019 в Україні припадає на 29 листопада. Скільки готові витратити українці та які товари найпопулярніші – читайте на Фактах ICTV.

чорна пятниця

Знижки у Чорну п’ятницю 2019 з’являться в торгових центрах і інтернет-магазинах.

За кілька останніх років цей день перетворився на глобальний марафон, який в Україні починається зазвичай вже в четвер і триває до кінця календарного тижня.

Але, незважаючи на знижки, українці не поспішають витрачати великі суми.

Згідно з даними онлайн-опитування Black Friday, середньостатистичний українець у Чорну п’ятницю витрачає 3 139 грн або $126.

До слова, найбільше в день розпродажів і знижок витрачають у США ($485), Канаді ($430), Великій Британії ($397).

Менше, ніж українці, витрачають жителі Туреччини ($81), Філіппін ($68), Казахстану ($58).

Читайте: Коли Чорна п’ятниця 2019

Найпопулярнішими товарами у Чорну п’ятницю серед українців є:

  1. Одяг.
  2. Взуття.
  3. Побутова техніка.
  4. Електроніка.
  5. Косметика та парфумерія.

Найменшим попитом користуються книги, спортивні товари і нижня білизна.

Згідно з даними опитування Black Friday, 38% українців вже визначилися з покупкою і знають, що придбають.

До речі, в середньому на одного учасника розпродажів припадає 3,8% купленого товару.

Цифри попередніх років показують, що середня знижка в Україні в день розпродажів не надто зменшилася – з 66% у 2017 році до 64% у 2018 році.

Але ці цифри майже відповідають очікуванням українців в цей день, які становлять 62%.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як не стати жертвою маркетингових ходів.

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