Яким буде 17 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сонце знаходиться в останніх градусах і ближче до ночі змінить знак – перейде в ослаблене положення на місяць, що вплине на емоційний фон і стан здоров’я.

У найближчий місяць важливо подбати про себе, регулярно робити щось приємне для себе, знаходити заняття, що наповнюють силою, енергією і життєрадісністю, хоча часом це може бути важким завданням.

Важливо берегти свій зір, у тому числі більше оточувати себе яскравими і соковитими кольорами, приділяти час прогулянкам на природі.

День більше спонукає до звичайних повсякденних справ, наведення порядку. Для будь-яких починань час підходить погано, так само як і для прийняття важливих рішень, особливо до 13.20. До обіду небажано призначати переговори або важливі фінансові операції. Можна почистити свій простір, знайти час для відпочинку і розвантаження нервової системи.

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Є ймовірність виникнення напружених відносин з дітьми, бажано не займатися моралями і повчаннями – дітям теж потрібна підтримка.

Несприятливо: підстригання волосся, надягання нового одягу і прикрас, брати чи давати гроші у борг, початок поїздок і подорожей.

Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.