Чи варто займатися сексом на першому побаченні, всі за і проти – далі у матеріалі Фактів ICTV.

На якому побаченні варто займатися сексом – тема, як не дивно, все ще важлива і актуальна для багатьох жінок. Як вирахувати час ікс, щоб не зажити слави легкодоступної та не втратити інтерес чоловіка – розповіла наш експерт, сексолог Оксана Єфремова.

– Саме тривога про те, що ж подумають люди і чоловік змушує жінку не слухати себе і своє бажання, а шукати відповіді у подружок, в інтернеті або на ТБ. Адже й справді, ми часто можемо отримати осуд за те, що занадто легко і рано погодилися на секс. А ще є острах втратити інтерес партнера після сексу. Миготить у голові й інший ризик – якщо довго тягнути з сексом, можна і зовсім відлякати партнера, – розповідає сексолог.

При цьому немає ніяких єдиних правил і норм у цьому питанні. Іноді після сексу на першому побаченні складаються щасливі і тривалі стосунки, іноді секс після 101 побачення закінчується шлюбом і міцною родиною.

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– Якщо ти хочеш сексу саме з цією конкретною людиною, якщо ви здали хоча б мінімальні експрес-тести на ВІЛ, сифіліс, гепатити та користуєтеся презервативом, якщо ти відчуваєш себе у безпеці як фізично, так і психологічно, і ви обидва цього хочете – чому б і ні? Секс як на першому, так і на тисячному побаченні повинен бути безпечним, за згодою і з задоволенням! – впевнена сексолог.

До речі, раніше ми розповідали про 5 причин погодитися на анальний секс і коли варто відмовитися.