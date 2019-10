17 жовтня іменини святкують Володимир, Гурій, Онисим, Павло, Петро, ​​Степан.

17 жовтня 2019 року відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів (International Day for the Eradication of Poverty).

У той день більше 100 тис. людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де у 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам’яті жертв злиднів, насильства і голоду.

Крім цього, щорічно в третій четвер жовтня працівники усіх видів споживчих кооперативів відзначають своє професійне свято – Міжнародний день кредитних спілок (International Credit Union Day).

За народним календарем у цей день відзначається пам’ять священномученика Ієрофея, який жив в Афінах у 1 столітті. У народі вірили, що на Єрофея (Ієрофея) у лісах бродять лісовики, при цьому голосно кричать, плещуть у долоні і регочуть. У цей день до лісу намагалися не ходити, навіть у разі крайньої необхідності.

Прикмети на 17 жовтня

Вечірня зоря червона – завтра буде вітряний день.

Кінь на Ієрофея фиркає – зима буде теплою.

Сніг випав 17 жовтня – справжня зима настане через 40 днів.

