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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 17 жовтня

17 жовтня іменини святкують Володимир, Гурій, Онисим, Павло, Петро, ​​Степан.

Яке сьогодні свято: іменини 17 жовтня

17 жовтня 2019 року відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів (International Day for the Eradication of Poverty).

У той день більше 100 тис. людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де у 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам’яті жертв злиднів, насильства і голоду.

Крім цього, щорічно в третій четвер жовтня працівники усіх видів споживчих кооперативів відзначають своє професійне свято – Міжнародний день кредитних спілок (International Credit Union Day).

За народним календарем у цей день відзначається пам’ять священномученика Ієрофея, який жив в Афінах у 1 столітті. У народі вірили, що на Єрофея (Ієрофея) у лісах бродять лісовики, при цьому голосно кричать, плещуть у долоні і регочуть. У цей день до лісу намагалися не ходити, навіть у разі крайньої необхідності.

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Прикмети на 17 жовтня

  • Вечірня зоря червона – завтра буде вітряний день.
  • Кінь на Ієрофея фиркає – зима буде теплою.
  • Сніг випав 17 жовтня – справжня зима настане через 40 днів.

17 жовтня іменини святкують Володимир, Гурій, Онисим, Павло, Петро, ​​Степан.

Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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