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Факти / Lifestyle

Яке свято 18 жовтня та хто святкує іменини

18 жовтня свої іменини святкують Олександра, Олексій, Дем’ян, Денис, Євдоким, Веремій, Кузьма, Матвій, Петро, Рем, Філіп.

Календар

У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру у місті Понте приблизно у IV столітті. Православні християни відзначають День пам’яті євангеліста Луки.

Крім цього, щорічно у цей день святкується День Аляски (Alaska Day) – на честь річниці приєднання території до США у 1867 році, яка до цього часу належала Російській імперії.

Щороку у цей день відзначається День краватки. Свято не має офіційного статусу всесвітнього, проте завойовує все більше прихильників і продовжує набирати популярність у різних країнах.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Прикмети на 18 жовтня

  • Якщо ворони і галки в’ються у повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.
  • Штиль обіцяє похолодання.
  • Якщо сніг не випаде – зима не скоро настане.
  • На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
  • Птахи відлітають на південь – до суворої зими.

До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на жовтень 2019.

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