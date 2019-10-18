Кращі ідеї чоловічих образів на Хеловін 2019 підготували Факти ICTV.

Вже 31 жовтня любителі моторошних святкувань відзначатимуть Хеловін.

Тож як жінки, так і чоловіки активно шукають, чим здивувати своїх друзів і який образ краще обрати.

Щоб довго не шукати, Факти ICTV зібрали 5 кращих і простих чоловічих образів на Хеловін.

Перевертень

Щоб перевтілитися у цей образ, можна зробити крутий мейкап з ранами на обличчі, а для костюму взяти чорну кофту з капюшоном і штани.

Бітлджус

Один із найпростіших, але не менш моторошних образів. Щоб втілити його в життя, вам знадобиться смугастий костюм і перука в стилі вдарило струмом.

Якщо у вас довге волосся, то на перуку можна навіть не витрачати гроші, а просто зробити собі начос.

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Клоун

Після виходу двох частин фільму Воно цей образ буде дуже актуальним. Акцент у образі потрібно зробити на обличчі – зробити його блідим і розмалювати червоним кольором.

На голову потрібно одягнути червону або помаранчеву перуку.

Джефф убивця

Ключовим елементом цього образу є не костюм, а макіяж. Можна використовувати білу або чорну сорочку.

Звісно, цей образ неможливий без закривавленого ножа, який ефектно його доповнює.

Джокер

Ще один дуже актуальний образ після виходу однойменного фільму. Якщо ви обрали його, то в одязі повинні переважати фіолетові і зелені кольори.

Не забудьте, що для образу потрібно мати жилет і рукавички, а обличчя необхідно розмалювати білим, червоним і чорним кольором, як у клоуна.

До слова, раніше Факти ICTV писали про образи на Хеловін 2019 для дівчат.