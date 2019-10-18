Колишня фотомодель Playboy Ава Карабатич балотуватиметься на пост президента Хорватії і вже почала передвиборчу кампанію. Факти ICTV зібрали найгарячіші фото кандидата.

Екс-зірка Playboy Ава Карабатич вирішила балотуватися на пост президента Хорватії. Вибори пройдуть у 2020 році.

31-річна модель заявила, що більше не може дивитися на те, як в Хорватії відбуваються “погані речі”. Однак з передвиборних обіцянок виділяються легалізація марихуани і доступна пластична хірургія.

Читайте: Модель Playboy та екс-дівчина Неймара втопила в басейні розкішний суперкар

Зірка Playboy почала кампанію з рекламних щитів з написом Я вас всіх задовольню.

Факти ICTV зібрали найгарячіші фото кандидата на пост президента Хорватії Ави Карабатич.







































Екс-зірка Playboy мітить у президенти Хорватії: 10 гарячих фото Ави Карабатич / 10 фотографий

Нагадаємо, Карабатич розповіла, що участь у виборах стала для неї спонтанним кроком, оскільки амбіцій в політиці у неї не було.