Колишня фотомодель Playboy Ава Карабатич балотуватиметься на пост президента Хорватії і вже почала передвиборчу кампанію. Факти ICTV зібрали найгарячіші фото кандидата.
Екс-зірка Playboy Ава Карабатич вирішила балотуватися на пост президента Хорватії. Вибори пройдуть у 2020 році.
31-річна модель заявила, що більше не може дивитися на те, як в Хорватії відбуваються “погані речі”. Однак з передвиборних обіцянок виділяються легалізація марихуани і доступна пластична хірургія.
Читайте: Модель Playboy та екс-дівчина Неймара втопила в басейні розкішний суперкар
Зірка Playboy почала кампанію з рекламних щитів з написом Я вас всіх задовольню.
Факти ICTV зібрали найгарячіші фото кандидата на пост президента Хорватії Ави Карабатич.
Нагадаємо, Карабатич розповіла, що участь у виборах стала для неї спонтанним кроком, оскільки амбіцій в політиці у неї не було.