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Ernest Airlines запускає п’ять нових рейсів з України в Італію

Італійський лоукостер Ernest Airlines запустить п’ять нових рейсів з Києва, Львова та Одеси до італійських міст.

Ernest Airlines

Ernest Airlines з 18 грудня 2019 року відкриває рейси з Мілана до Одеси.

А з 2020 року лоукостер має намір запустити такі нові рейси:

  • Київ – Венеція;
  • Київ – Барі;
  • Київ – Трієст;
  • Львів – Болонья.

Окрім того, італійська авіакомпанія планує зайти на український ринок внутрішніх авіаперевезень.

Нагадаємо, у березні Ernest Airlines запустив рейс з Києва до Генуї.

Джерело: Flyernest.com

Фото: Dreamstime

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