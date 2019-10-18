PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 18 жовтня

Яким буде 18 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 18 жовтня

До 14.30 час не сприяє творчим справах, початку важливих проектів, вирішення великих фінансових питань. І особливо цей час не підходить для початку поїздок і подорожей. Є ймовірність, що все розпочате не матиме успіху і продовження. Краще зайнятися спогляданням – спостерігати за тим, що відбувається.

В післяобідній час енергії вже не будуть настільки руйнівними – можна займатися чимось творчим, не обтяжливими вас справами. Будь-які важкі навантаження, серйозні рішення сьогодні небажані. А ось безтурботна діяльність, прояв артистизму, спілкування з друзями, творчість – все це може надати легкості у справах, зробити приємно. Справи, спрямовані на зцілення і омолодження, можуть дати хороший і швидкий ефект.

Читайте:  Гороскоп на тиждень з 14 до 20 жовтня

Позитивний результат у майбутньому принесе зміна імені або переїзд. Зміни у просторі будинку, наведення затишку, романтичний настрій – все це доречно для другої половини дня.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка