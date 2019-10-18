Яким буде 18 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

До 14.30 час не сприяє творчим справах, початку важливих проектів, вирішення великих фінансових питань. І особливо цей час не підходить для початку поїздок і подорожей. Є ймовірність, що все розпочате не матиме успіху і продовження. Краще зайнятися спогляданням – спостерігати за тим, що відбувається.

В післяобідній час енергії вже не будуть настільки руйнівними – можна займатися чимось творчим, не обтяжливими вас справами. Будь-які важкі навантаження, серйозні рішення сьогодні небажані. А ось безтурботна діяльність, прояв артистизму, спілкування з друзями, творчість – все це може надати легкості у справах, зробити приємно. Справи, спрямовані на зцілення і омолодження, можуть дати хороший і швидкий ефект.

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Позитивний результат у майбутньому принесе зміна імені або переїзд. Зміни у просторі будинку, наведення затишку, романтичний настрій – все це доречно для другої половини дня.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.