Гороскоп на тиждень з 21 до 27 жовтня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 21 до 27 жовтня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Перехід Сонця у знак Скорпіона ввечері 23 жовтня, закликає всіх бути обережними в цей день. Також краще уникати масових заходів, конфліктів, ухвалення серйозних рішень. Уже через кілька днів фонова ситуація стабілізується, але сам період входу Сонця у знак Скорпіона є критичним. Люди прагнуть досягти бажаного за будь-яку ціну. Стають більш збудженими, пристрасними, образливими, підозрілими, сварливими, в зв’язку з чим, частіше помиляються.

Гороскоп для Овнів

Багато корисного можете зробити для себе та інших, якщо будете розповідати про реальні перспективи тієї чи іншої справи, проекту. Замість самостійної фізичної активності настає період взаємодії з людьми. Ви здатні підтримати та захистити словом, до вас прислухаються, спілкування з вами допомагає навколишнім зрозуміти свої помилки та знайти правильний напрямок. Будьте уважні під час спілкування з дітьми, стримуйте свою імпульсивність.

Гороскоп для Тельців

Варто звернути увагу на своє здоров’я: провести профілактику, поберегти себе. Вірогідні хронічні загострення, падіння настрою та відсутність бадьорості. Складно ухвалювати важливі рішення, з’являється схильність до помилок. Громадська діяльність невдала, а пошук підтримки та розуміння з боку впливових осіб принесе засмучення та розчарування. Вас ваблять сильні, енергійні люди, але підтримувати стосунки з ними ви зможете лише на взаємовигідних умовах.

Гороскоп для Близнюків

Впевненість у собі та сила волі допомагають у реалізації важливих справ. Підвищується розумова активність, ви життєрадісніше на все реагуєте, а це допомагає вам діяти більш рішуче. Легше будуть долатися перешкоди, а загальний фон подій сприятиме вашій активності. Хороший період енергійно взятися за справу, вирватися вперед за допомогою свого досвіду. Успіх, завдяки цим старанням не змусить себе довго чекати.

Гороскоп для Раків

Внутрішня свобода, розкутість, радість і впевненість дозволяють вам відчувати симпатію та пристрасть до навколишнього світу. Період любовних переживань, романтики, душевності, дружнього спілкування. У соціальному житті позитивні зміни, ймовірні грошові надходження, висновок офіційних союзів і вигідних партнерських взаємин. Проте, будьте готові до перешкод, які іноді виникають.

Гороскоп для Левів

Багато що залежить від іміджу, вміння подати себе та впевненості у власних силах. Тому вітається все, що здатне зміцнити престиж і викликати захоплення наколишніх. Випадкове знайомство, нехай навіть у конфліктній ситуації, може перерости в романтичну історію. З мінусів цього періоду – лінь і відраза до рутини. Прекрасний вихід з положення – переключитися на справи, що вимагають творчого підходу та фантазії, заняття мистецтвом, спілкування з дітьми.

Гороскоп для Дів

Можете відчути нездужання. Справ багато, сил мало, здоров’я турбує, побут з’їдає, немає ентузіазму. Однак є підвищене почуття обов’язку, яке повертає до трудових буднів. Посилюється вимогливість і педантизм, уважність до дрібниць і прагнення до порядку. Багато клопоту та обов’язків, виникає необхідність навести лад на робочому місці, розібрати старі речі вдома, розсортувати якісь дрібні предмети. Дні сприятливі для інтелектуальних занять.

Гороскоп для Терезів

Може виникнути сильне бажання дивитися та виготовляти красиві речі. У вас можуть проявитися художні здібності, бажання творити. Підвищується залежність від думок та оцінок наколишніх, тому доводиться займатися питаннями іміджу. Вам приділяють увагу, тому прагнення виглядати витончено та доглянуто цілком природне. Головне – не витрачати занадто багато сил на спроби справити враження та не забувати, що суть важливіша за видимість.

Гороскоп для Скорпіонів

Зростає творчий піднесення, оптимізм і життєдіяльність, що суттєво допоможе під час вирішення справ. Тиждень сприятливий для початку нових проектів, реалізації творчих задумів, відкриття підприємств, а також для досягнення вищого суспільного становища. Негативним у цьому періоді буде підвищена амбітність та егоїзм. У житті відбуваються важливі зміни, постарайтеся їх проаналізувати та реалізувати вдалий старт.

Гороскоп для Стрільців

Навіть якщо ви спробуєте знайти нейтральну позицію, все одно опинитеся в центрі уваги та будете задавати тон. Можна використовувати це для організації робочого процесу, залучення співробітників до спільних проектів. Ви зараз можете вирватися вперед і стати лідером. Фінансові операції будуть доведені до успішного завершення. Однак через поспіх ваші дії можуть бути непродуманими і неконструктивними. Тому не варто доводити до стресових ситуацій себе та навколишніх.

Гороскоп для Козерогів

Збільшення життєвої сили та працездатності. Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем і завдань. Вдалий період для розв’язання важливих ділових питань. Ви відчуваєте підвищення життєвих сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів і колег. Хороші стосунки на роботі. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ. Сприятливий період для усунення перешкод у коханні та сімейних стосунках.

Гороскоп для Водоліїв

Перенесіть на інший період ухвалення важливих питань, укладання угод, вкладення фінансів. Конфліктні ситуації з колегами та керівництвом можуть зіпсувати кар’єру. Складно знайти підтримку і заступництво. Підвищена емоційність поряд зі зовнішньою пригніченістю можуть зіграти погану роль у стосунках з наколишніми. Однак якщо вам вдасться проявити себе в колективній роботі та стримати своє прагнення досягти успіхів у відповідності тільки з особистими цілями, то зможете отримати визнання та домогтися результатів.

Гороскоп для Риб

Громадська діяльність та виконання службових обов’язків приносять задоволення. У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів. Зростає прагнення до лідерства, а допомога та підтримка приходять самі собою. Легко вирішуються фінансові питання, можете провернути не одну вдалу операцію. Вам відкриваються нові перспективи, має сенс отримати зараз додаткові знання, відвідати семінар або тренінг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.